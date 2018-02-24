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(Görüntülü Haber) Kamyonet kasasında köpeğin tehlikeli yolculuğu

Mustafa SUİÇMEZ ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de kamyonet kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çoban köpeğinin görüntüsü kameralara yansıdı

24 Şubat 2018 15:15

Mustafa SUİÇMEZ ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE\'de kamyonet kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çoban köpeğinin görüntüsü kameralara yansıdı. Çanakkale-Bursa karayolu üzerinde kamyonetin kasasında yolculuk eden köpeği gören diğer araç sürücüleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kamyonet trafikte hızla ilerlerken üzerindeki köpeğin virajlarda ayakta durmayı başarması ve yolculuk sırasında etrafı izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bu anları İstanbul\'a yolculuk yapan Burhan Çakmak isimli vatandaş saniye saniye cep telefonu ile kaydetti.

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