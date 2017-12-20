(Görüntülü Haber) Kamyon devrildi 2 yaralı

Ahmet DAĞLI SANDIKLI, (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında meyve yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü ve kardeşi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 71\'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya\'dan Afyonkarahisar istikametine giden Muhammet Üner idaresindeki 07 UA 654 plakalı meyve yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Muhammet Üner ile kardeşi Mahmut Can Üner yaralandı. Yaralılardan Mahmut Can Üner sağlık ekipleri tarafından, Muhammet Üner ise çevredekilerin yardımıyla götürüldüğü Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Yola dökülen muz, portakal ve çilek meyveleri ise telef oldu.