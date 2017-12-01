(Görüntülü Haber) Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri 'nin ikizini gören şaşırıyor

Fuat KARS Mehmet İNAN BURSA(DHA)- BURSA\'da Kamu Hastaneleri Birilği Genel Sekreterliği yapan Prof.Dr.Rüstem Aşkın tek yumurta ikizi. Genel Sekreter olan kardeşine benzerliği ile dikkat çeken Şenez Aşkın muayene olmak için gittiği hastanelerde kendisini Rüstem Aşkın sanan çalışanların özel ilgisi ile karşılaşıyor. Bazı günler Rüstem Aşkın olduğunu kabul ettirmekte zorlanan Şenez Aşkın, İnanmak için yanımda Rüstem\'e telefon açanlar da var dedi. Bursa\'da üç yıla yakın süredir KAmu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yapan Prof.Dr. Rüstem Aşkın\'ın, tek yumurta ikizi olan kardeşi Şensel Aşkın, rahatsızlandığı zaman muayene olmak için gittiği kamu hastanelerinde gördüğü ilgi karşısında zor anlar yaşıyor. Çalışanların kendisini Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olan kardeşine benzettiğini söyleyen Şensel Aşkın, Hastaneye gidince \'hocam\' diyen çalışanlar hemen yanıma geliyor. İlgi gösteriyor. \'Ben Rüstem beyin kardeşiyim\' diyorum inanmıyorlar. En son yaşadığım olay çok ilginçti. Rahatsızlanan bir yakınımı hastaneye getirdim. Yağun bakım ünitesine geldim. Oradaki doktor ve hemşireler \'Hocam\' diye ayağa kalktılar. \'Ben, Rüstem bey değil kardeşiyim\' dedim, inanmadılar. \'Emin misiniz\' diye sordular. Sonra da telefon açmışlar dedi. SELAM VERMEDİ DİYE BOZULANLAR OLUYOR Kardeşi Şensel Aşkın\'a ikiz olması nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadığını söyleyen Rüstem Aşkın, Biri arkadan enseme vurdu. Dönünce, tanımadığım bir kişi ile karşılaştım. Bana, \'ne haber\' dedi. Kendisini tanımadığımı söyleyince \'Şensel, beni nasıl tanımazsın\' diye sorunca gerçeği anlamış oldum. En fazla yaşadığımız sıkıntılardan biri de tanımadığımız için arkadaşlarımıza selam vermememiz. İnsanların, \'Adam bize selam vermedi, yüzümüze bile bakmadı\' diyerek yakınmaları kulağımıza geldikçe üzülüyoruz. Gerçeği anlayınca da bize hak veriyorlar dedi. BİZİ GÖRÜNCE ÖLDÜKLERİNİ SANDILAR Prof.Dr. Rüstem Aşkın, ikiz kardeşi Şensel Aşkın ile yaşadığı unutamadığı bir olayı ise, şöyle anlattı Bir gün Şensel ve ben araba ile bir yere gidiyoruz. Önümüzde de bir kamyonet gidiyor. Kamyonetin arkasında 4-5 tane kadın işçi ayaklarını dışarı doğru sarkıtmışlar. Bu sırada kamyonet bir sallandı, hepsi birden yere düştü. Şensel ile birlikte koştuk yardım edelim diye. Kadınlar bir ona bakıyor, bir bana. \'Biz öldük de Münker ve Nekir melekleri geldi\' diyerek fenalık geçirdiler.