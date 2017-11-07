(Görüntülü Haber) Kamplarda kalan Suriyeliler tarlada çalışıyor

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ÜLKELERİNDE çıkan iç karışıklıktan kaçarak Türkiye\'ye sığınan ve Akçakale Süleyman Şah Konaklama Tesisleri\'nde kalan Suriyeliler, rektörlerle ulaştıkları pamuk tarlasında çalışıyor. Akçakale\'de 35 bini aşkın Suriyeli sığınmacının barındığı AFAD\'a bağlı Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde kalan Suriyeliler günlük geçinmelerini sağlaması için pamuk tarlasında çalışıyor. Günlük 30-40 lira arasında para kazanmak için sabah erken saatlerinde kamptan izinli olarak çıkan Suriyeli işçiler, traktör römorklarına bindirilerek pamuk tarlasına götürülüyor. Akşam saat 17.00\'ye kadar tarlada çalışan Suriyeli işçiler dönüşte yine aynı traktörlerin römorklarına bindirilerek kampın önüne ulaşıyor.