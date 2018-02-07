(Görüntülü Haber) Kalıp ustasının başına sac blok düştü

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)Antalya\'da kalıp sökümü sırasında başına sac blok düşen Ali Yıldız (45) hafif yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2593 Sokak\'ta bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Beş katlı binanın son katında kalıp sökümü yapan Ali Yıldız\'ın başına, yerinden çıkan sac kalıp bloğu çarptı. Yıldız\'a ilk müdahaleyi yapan arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, ortak çalışmayla Yıldız\'ı bulunduğu yerden alıp inşaattan indirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız, tedbir amaçlı özel bir hastaneye götürüldü.