(Görüntülü Haber) Kaleden düşen Suriyeli çocuk yaralandı

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-(DHA) ŞANLIURFA\'da, tarihi kalede arkadaşlarıyla oyun oynarken 15 metre yükseklikteki surlardan düşen Suriyeli 12 yaşındaki Muhammet Hayam yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde tarihi Urfa Kalesi\'nde meydana geldi. Kale sırtlarında arkadaşlarıyla oynarken dengesini kaybeden Suriyeli Muhammet Hayam, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, yaralanan çocuğu, kalenin yamacından indirip ambulansa Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedavisine başlanılan Suriyeli çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.