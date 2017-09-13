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(Görüntülü Haber) Kalaşnikofla eğlence tesisini bastılar

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir eğlence tesisine kalaşnikof tüfekle ateş açan şüpheliler yakalandı

13 Eylül 2017 18:22

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir eğlence tesisine kalaşnikof tüfekle ateş açan şüpheliler yakalandı. Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Yeşiloba Mahallesi\'nde bulunan alkollü bir eğlence tesisinde 4 gün önce eğlenen 6 kişi, 900 lira olarak gelen hesabı yüksek bularak itiraz etti. Bunun üzerine çalışanlarla aralarında tartışma çıktı ve 600 lira ödeyerek tesisten ayrıldılar. Yarım saat sonra bir otomobille önen şüphelilerden 29 yaşındaki E.Ü., kalaşnikof tüfekle işyerine 6 el ateş etti. Güvenlik kamerası ile kaydedilen olayın ardından kaçan şüpheliler, Gasp Büro Amirliği\'nde görevli ekiplerince yakalandı. Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden, E.Ü. ile 42 yaşındaki M.A.E. tutuklandı, A.B., R.B., Ş.Ü. ve A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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