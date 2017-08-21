(Görüntülü Haber) Kahta'da El Nusra operasyonu: 4 gözaltı

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesi\'nde, terör örgütü El Nusra\'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, özel harekat polisleri eşliğinde terör örgütü El Nusra ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişilere yönelik bu sabah 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda A.B., C.A., M.B. ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da bazı örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.