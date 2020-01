(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta mahalleyi pireler istila etti

İskender ZENGİN- ANDIRIN- DHA) KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesine bağlı Darıovası Mahallesi, pire istilasına uğradı. Mahalle sakinleri, pireler yüzünden vücutlarında yaralar çıktığını söyleyerek yetkilerden yardım istiyor. Andırın merkeze 20 kilometre mesafede bulunan Darıovası Mahallesini pire istilasına uğradı. Vatandaşlar pireler yüzünden evden çıkamazken mahalle muhtarı Duran Çınkır, yetkililere ilaçlama yapmaları konusunda başvurduğunu fakat herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi. Çınkır, havanın kurak geçmesi nedeniyle pirelerin mahalleyi adeta istila ettiğini belirterek, \"Son bir haftadır pireler mahallemizi pire bastı. Yetkililere bildirdik ama bir türlü netice alamadık. İlaçlanacağını söylediler ama henüz gelen olmadı. Mahalle halkı çok tedirgin, gece uyuyamaz olduklarını söylüyorlar. Gerçekten her yer pire dolu. Artık birileri bu işe el atmalı, yoksa daha büyük hastalıklar ortaya çıkacak\" dedi. Mahalle sakinlerinden Meryem Kundakçı ise çocuklarını okula göndermeyecek dereceye geldiklerini ifade ederek, \"Pirelerden uykuları yitirdik, evimizin içi, dışı hatta yataklarımıza kadar pire doldu. Çocukları ısırıyor ve alerji yapıyor. Bir an önce yetkililer buna bir çözüm bulmalıdır\" dedi. Mehmet Kundakçı da mahalle halkının camiye gitmeye korktuğunu anlatarak, \"Artık camiye bile gidemez olduk, cemaat neredeyse camiyi bıraktı. Vücudumun her yeri pire ısırığı ile dolu. Bir an önce yetkililerin önlem almasını istiyoruz. Mahallede bulunan tüm hanelerde pire var, canımızdan bıktık\" dedi. Mahalleli yetkililerin biran önce ilaçlama yapıp pirelerden kendilerini kurtarmalarını istediler.