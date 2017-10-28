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(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta kesintisiz 18 kilometre bisiklet yolu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TÜRKİYE'nin kesintisiz en uzun bisiklet ve yürüyüş yolu Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat İlçe Belediyesi tarafından açıldı

28 Ekim 2017 15:25

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TÜRKİYE\'nin kesintisiz en uzun bisiklet ve yürüyüş yolu Kahramanmaraş\'ta merkez Onikişubat İlçe Belediyesi tarafından açıldı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bazı şehirlerde bulunan bisiklet yollarının cadde ve sokaklar nedeniyle kesildiğini ancak gidiş-geliş kesintisiz 18 kilometre parkura sahip olan, bunun yanında kafeterya ve çocuk parkı da bulunan Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu\'nun Türkiye\'de bir ilk olduğunu söyledi.

İnceleme, projelendirme ve inşaatı ile 14 ayda tamamlanan Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, yürüyerek ve pedal çevirerek spor yapmak isteyenlerin büyük ilgisini gördü. Avşar Mahallesi\'ndeki DSİ Kılavuzlu Sulama Kanalı\'nın kenarına yapılan yol, bisiklet dışındaki tüm araçlara kapalı. 9 kilometre gidiş, 9 kilometre de geliş olmak üzere 18 kilometreye uzunluğundaki yol 1\'i yürüyüş yolu olmak üzere 3 şeritten oluşuyor. Güvenlik kameralarıyla izlenen tesis 4 milyon liraya mal edildi.

HER ÇEŞİT BİSİKLET VAR

İnsanların rahat yürümesi için yumuşak malzeme kullanılan tesiste, 600 bisiklet bulunuyor. Bisikletlerin içinde bilinen klasiklerin dışında birçok çeşit var. Tandem, eliptik, yatar bisiklet ile akülü bisikletin de bulunduğu Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu\'nda çocuklu aileler için de pusetli bisikletler yer alıyor. İki çocukları olanların için çift pusetli bisikletlerin bulunduğu tesiste yürümek ücretsiz. Ancak bisikletler, özeliklerine göre 2.5- 15 lira arasında değişen fiyatlarla kiralanıyor. İsteyenlerin kendi bisikletlerini de tesiste kullanabiliyor.

\"HAFTA SONLARI CIVIL CIVIL OLUYOR\"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, başka şehirlerde de bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğunu ancak sokak ve cadde bağlantıları nedeniyle yollarda çok sık kesilmeler yaşandığını söyledi. Aynı olayın Kahramanmaraş\'ta yaşanmaması ve uluslararası bir ölçekte bir çalışma olması adına uzun süren bir çalışma yaptıklarını kaydeden Mahçiçek, bunun sonucunda sadece bisikletlerin kullanabildiği gidiş-geliş kesintisiz 18 kilometrelik bir parkura sahip Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu\'nu hayata geçirdiklerini belirtti. 4 milyon liraya mal olan yolun Türkiye\'nin kesintsiz en uzun bisiklet yolu olduğunu ifade eden Mahçiçek şunları söyledi:

\"Çok orjinal bisikletler getirdik. Buraya binlerce ağaç diktik. \'Gece de istifade edelim\' diye aydınlatmalar yaptık. Bu alanın tamamını kamera sistemiyle donattık. Dolayısıyla güvenli bir şekilde gelip spor yapabileceğimiz hem bisiklet hem de yürüyüş olarak bir alan oluşturduk. Bize göre de henüz Türkiye\'de böyle bir alan yok. Bu medeni bir ihtiyaçtı ve bunu karşıladığımızı düşünüyorum. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz buraya çok rağabet gösteriyor. Özellikle hafta sonları cıvıl cıl oluyor burası. Özel bir bisikletimiz daha var bebeklerle annelerin, babaların binebilceği. Diyelim ki çift bebeğiniz var çift pusetli bisikletlerimiz, tek bebeğiniz varsa tek pusetli bisikletlerimiz var. Kendiniz de bisikleti kullanarak bebeklerinizle beraber güzel bir bisiklet yürüyüşü yapıyorsunuz. Ayrıca çocuklar için oyun alanları, kafemiz var. Yani burası hem spor hem dinlenme alanı.\"

Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu\'na gelenler ise tesisi beğendiklerini ifade etti. Özellikle anne ve babalar, çocuklarıyla birlikte bisiklet kullanabilmenin keyfini yaşadıklarını söyledi.

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