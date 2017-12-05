(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Adar Suriyeliler geri dönmeyi düşünmüyor

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ Vali Yardımcısı Ömer Adar, kentte 100 bin Suriyeli yaşadığını ve bunların büyük bölümünün ülkelerine dönmeyi düşünmediğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Suriyeliler\'in yoğun yaşadığı illerde uygulanacak \'Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim 1 ve 2 ile Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projeleri\'nin tanıtım toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya projede yer alacak yerel yönetimlerin temsilcileri de katıldı. ADAR \'ET İLE TIRNAK GİBİ OLDUK\' Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Adar, Kahramanmaraş\'ın 100 bine yakın Suriyeli\'ye ev sahipliği yaptığını söyledi. Kahramanmaraş\'ın diğer illerden daha çok konukseverliği öne çıkaran ve sosyal bütünlüğü başarabilen bir il olduğunu ifade eden Adar, şöyle dedi Bu 100 binin küçük bir kısmı kamplarda yaşıyor, kalan kısmı bizlerle iç içedir. Dolayısıyla çocukları bizim çocuklarımızın gittiği okullara gitmektedir. Bizim sağlık hizmeti aldığımız hastanelerden sağlık hizmeti almaktadırlar. İş adamlarımızın sağladığı imkanlardan yararlanıp pek çoğu çalışma hayatı içerisindedir. Yani onlarla tabiri caizse etle tırnak gibi olduk. BİZİM SİSTEMİMİZLE EĞİTİLMELERİ DAHA DOĞRU Pek çok alanda yetersizlik olabileceğini ifade eden Adar, bunun da kamu kurum ve kuruluşların sunmuş olduğu hizmetlerin Kahramanmaraş\'ın nüfusu esas alınarak planlandığını söyledi. Mevcut nüfusun üzerine 100 bin kişinin eklenmesi durumunda ortaya çıkacak yetersizliklerin normal olduğunu ifade eden Ömer Adar, şöyle devam etti Bizim ilimizdeki 100 bin Suriyeli kardeşimizin çok büyük bir kısmı, yaptığımız araştırmalara göre dönmeyi düşünmemektedir. Türkiye ölçeğinde de bu durum böyle. Peki, bizlerle birlikte yaşayanların bizim eğitim sistemimizin içinden geçerek eğitilmesi daha doğru bir yaklaşım. Milli Eğitim Bakanlığımız bunu çok güzel tespit etti ve kamplarda bir arada bulunan insanlara onların dilinden eğitim yapmak esası kabul dilebilir ama diğer yerlerde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin çocuklarını bizim eğitim sistemimizden geçirmekte en küçük bir yanlış yoktur. Zaten bunlara burada yaşamaya devam edecektir bu nedenle bizden biri gibi eğitim görmeleri daha doğru bir yaklaşım. Bu projeyle de bunu daha da kolaylaştırmış oluyoruz. Güzel bir çalışma, 12 okul eğitime kazandırılıyor ve hepsi de modern binalar. Bize ciddi bir şekilde rahatlık getirecektir. İleride Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerinde barış sağlandığı takdirde eğer geri dönerlerse bu da bir kazanımdır ve eğitim hayatımızda bu binalar hizmet vermeye devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç ise 17 ilde uygulanacak proje kapsamında yapılacak okullardan sadece Suriyeliler\'in değil, o illerde yaşayan tüm öğrencilerin faydalanacağını ifade ederek, şöyle dedi Avrupa Birliği komisyonu ile devletimizin, hükümetimizin birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında Avrupa Birliği mali imkanlarının özellikle eğitim altyapısı anlamında kullanılması için bir mutabakat sağlandı. Toplamda 315 milyon Euro\'luk bir fondan bahsediyoruz ve bu 315 milyon Euro ile 155 eğitim tesisi yapacağız. Yapacağımız tesisleri Suriyeli kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı 17 ilde projelendirdik. Bu 17 ilde de Türkiye\'deki mevcut mülteci nüfusunun yüzde 95\'i yaşıyor. Kahramanmaraş\'ta 12 adet okulumuzu projelendirdik.