(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş polisinden 'Narkomobil' projesi

Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ,(DHA) KAHRAMANMARAŞ\'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarıyla mücadelede vatandaş destekli \'Narkomobil\' projesi hayata geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların da tam desteğini almak adına \'narkomobil projesini hayata geçirip, Cuma namazı çıkışında dağıttığı broşürlerle de projeyi vatandaşlara tanıtıp anlattı. Proje kapsamında \'05521554646\' numaralı bir ihbar hattı kurduklarını belirten Şube Müdürü Yücel Kayadelen, vatandaşların uyuşturucuyla ilgili her türlü ihbarını, aynı zamanda çekecekleri video ve fotoğrafı da WhatsApp ile kendilerine ulaştırabileceklerini söyledi. Elleriyle broşür dağıtıp vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele yaptıkları çalışmaları anlatan Kayadelen, \"Bu çalışmalarımızda sizleri de yanımızda görmek istiyoruz\" dedi. Proje hakkında bilgi veren Yücel Kayadelen, hem vatandaşlara hem de uyuşturucu satıcılarına seslenerek şunları söyledi:\" Vatandaşımız sadece narkotik suçlarla ilgili bu numarayı aramaları taktirde uzman personelimizle muhatap olacaklar ve kafasına takılan sorulara bile cevap bulabilecekler. Tüm vatandaşlarımızdan \'05521554646\'yı aramalarını istiyoruz veya gördükleri bir konuyu, özellikle oluşan bir suçu canlı canlı çekerek bize bu telefondan, WhatsApp grubundan bize gönderdikleri taktirde sonuca çok çabuk ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yeter ki bizi arasınlar, bize güvensinler. Buradan da suççululara seslenmek istiyoruz. Vatandaşımızla biz el ele bu narkotik suçları, narkotik madde kullananları, narkotik madde satışını yapan kötü niyetli, art niyetli insanların gereğini yapacağımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda hareket edip bunları adli makamların önüne çıkaracağımızı bilmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızla yan yana olduğumuzu bu kötü ve art niyetli kişiler duysun ve bilsin ki enselerindeyiz. Vatandaşlarımızla birlikte el ele bu kötü niyetli insanları bu ilden temizleyeceğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımızın sayesinde nereye baksalar bizi görecekler. Baktıkları her yerde narkotim ve narkomobil sayesinde yaptıklarını fotoğraf ve videolarla vatandaşımızın bize göndereceklerini bilsinler ki ya bu işi bırakacaklar ya bu ili terk edecekler ya da adli makamların önüne maddi delillerle intikal edip gerekli adli makamların yaptıkları soruşturma kapsamında da gerekli cezaları almaları sağlanacak.\"