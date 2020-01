(Görüntülü Haber) Kahramankazanlılar'dan Büyükşehir’e Lokman Ertürk gelsin çağrısı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği üyeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii Türbesi\'nde dua ettikten sonra basın açıklaması yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Melih Gökçek’ten boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün getirilmesini istedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifası ardından boşalan başkanlık koltuğu için AK Parti Genel Merkezi’de yapılan temayül yoklamasında Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün isimleri öne çıktı. Yarın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde belirlenecek isim öncesinde Ankara 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği üyeleri Hacı Bayram-ı Veli Camii\'nde, türbe ziyareti yaparak dualar etti ve ardından basın açıklaması yaptı. Ankara 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Levent Yücel, şöyle dedi:



\"23 yıl Ankara’ya hizmet eden Melih Gökçek’ten boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak adayın belirlenmesi için son gün. Bu önemli görevde halkın içinden halkın taleplerini bilen ve dinleyen birinin olması son derece önemli. Bu düşünceyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da halkın taleplerini göz ardı etmeyeceğine olan inancımızla bir çağrıda bulunmak istiyoruz.”



Yücel, basın açıklamasında şunları söyledi:



“Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız, Ankara’daki sivil toplum örgütleri olarak talebimiz, toplumun her kesiminden insanların gönlünü ve güvenini kazanmış, halk içinden, insanların rahatlıkla ulaşabileceği, vizyon sahibi, insanları ötekileştirmeyen, toplumun tüm kesimini kucaklayan, lobi ve kulis çalışmalarından uzak, sempatik ve tek desteği halk olan birinin bu göreve gelmesini arzuluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçesinde üçüncü dönem belediye başkanlığı yapmaktadır. Çalışkanlığı ve başarısını Kahramankazan’a yaptığı hizmetlerle kanıtlamıştır. Ayrıca, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetiminin kongresi Türk milli heyeti üyesi olarak son 3 yılda, katıldığı bütün toplantılarda etkin lobi faaliyeti yürüterek, ülkemize karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi Avrupalı üyeler tarafından doğru anlaşılması için aktif rol üstlenmiş Türkiye’nin haklılığını her ortamda cesurca ortaya koymuştur. Lokman Ertürk, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği takdirde Ankara’ya çok büyük hizmetleri olacağı ve Ankara’dan her kesimin desteğini alacağından hiç şüphemiz yoktur. Kaldı ki 15 Temmuz’un hemen ardından Kahramankazan’ın gösterdiği üstün gayret ve dik duruşunda dolayı TBMM’de Kazan’a ‘Kahramanlık’ unvanı için yapılan görüşmelerde iktidarı ve muhalefetiyle tüm siyasi partilerden destek almayı başarmıştır. Sayın Lokman Ertürk Meclisteki bu ortak kararın alınmasıyla dahi, Türk siyasetinin ve Ankaralılar\'ın birlik ve beraberliğe olan ihtiyacını çok güzel bir şekilde ortaya koymuştur.\"