(Görüntülü Haber) Kağıthane'de yıkım gerginliği (1)

Enver ALAS - Hakan KAYA - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınan gecekonduların yıkımı sırasında gerginlik çıktı. Polis, evleri boşaltmamakta direnenleri biber gazı kullanarak alandan uzaklaştırdı. Olaylar sırasında bazı gecekondu sakinleri fenalaştı, bazıları ise gözyaşı döktü. ZABITA EKİPLERİNE TEPKİ Yıkımı yapılacak 13 gecekondu için ekipleri sabah erken saatlerinde Kağıthane Arıcılar Hamidiye Mahallesi\'ne geldi. Yıkım ekiplerine gecekondu sakinleri tepki gösterdi. Ekipler ile ev sahipleri arasında arbede çıktı. Polis, araya girerek olayları yatıştırdı. Evlerinden ayrılmak istemeyenlerle görüşen polis müdürleri, gecekondu sakinlerini ikna edemedi. Bunun üzerine polis, evlerinin önünde bekleyenleri biber gazı kullanarak ve polis kalkanlarıyla uzaklaştırdı. Daha sonra elektrikler kesildi ve gecekonduların yıkımına başlandı. GÖZYAŞI DÖKTÜLER Çıkan olaylar sırasında bazı gecekondu sakinleri fenalaştı, bazıları ise gözyaşı döktü. Fenalaşan mahalle sakinlerine sağlık görevlileri ilk yardımda bulundu. Gecekondu sahipleri evlerinin de içinde bulunduğu 42 dönümlük alanın 2B statüsünde olduğunu ve hak sahibi olduklarını öne sürerken kendilerine teklif edilen ücretlerin yeterli olmadığı gerekçesiyle tahliye etmediklerini söylediler.