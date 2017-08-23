T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kağıthane'de park halindeki araç alev alev yandı

Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de park halindeki bir cipte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

23 Ağustos 2017 12:24

Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE\'de park halindeki bir cipte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan cip itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Kağıthane Gürsel Mahallesi, Eski Beşiktaş Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında park halindeki bir cipte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın haberini alan araç sahibi de olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Öte yandan aracın alev alev yanma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KAYAOzan URALKAĞITHANEAlevKağıthane Gürsel Mahallesi Eski Beşiktaş CaddesiYangınOlayPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24