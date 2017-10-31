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(Görüntülü Haber) Kağıthane'de öğrenci servisi sürücüsüne silahlı saldırı (2)

Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,(DHA) Kağıthane'de öğrencileri bıraktıktan sonra ilerleyen servis aracının sürücüsüne silahlı saldırı oldu

31 Ekim 2017 13:18

Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,(DHA) Kağıthane\'de öğrencileri bıraktıktan sonra ilerleyen servis aracının sürücüsüne silahlı saldırı oldu. Öğrenci servisi sürücüsü ağır yaralandı. Olay saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Girne Caddesi\'ndeki okula öğrencileri bırakan servis sürücüsü yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra yolunu kesen bir cipten inen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın servis sürücüsü ile arasında daha önceden husumet bulunduğu ve kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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