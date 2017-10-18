(Görüntülü Haber) Kağıthane'de, kundaklanan cip söndürülürken 2 araç daha hasar gördü (2)

Kağıthane\'de, altına yanar şekilde piknik tüpü bırakılarak kundaklanan cipi söndürme çalışmaları sırasında 2 araç daha zarar gördü. Olay, Merkez Mahallesi Bahtiyar Sokak\'ta saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde motosikletle seyir halinde olan kasklı iki kişi, park halindeki 34 DE 9986 plakalı cipin yanında park etti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, yanlarında getirdikleri piknik tüpünü yakarak cipin altına itti. Olayı gören bir taksici korna çalıp, bağırarak sokak sakinlerini uyarırken, kundakçılar motosikletle kaçtı. Taksicinin uyarısı üzerine, sokak sakinleri ellerinde su dolu kovalarla, cipi saran alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada, bir vatandaş, piknik tüpünü tekmeyle uzaklaştırmak istedi. Yokuş aşağı, yanar şekilde, yaklaşık 40 metre boyunca yuvarlanan tüp, park halindeki bir otomobilin altına girdi. Otomobilin altında yanmaya devam eden piknik tüpü, kısa süre sonra patladı. Patlama sonucu, yandaki bir otomobil daha hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, her iki araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü.