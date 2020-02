(Görüntülü Haber) Kadir Has Üniversitesi 'Kripto Paralar' sertifika programı düzenliyor

İSTANBUL, (DHA) - KADİR Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Bitcoin, Blockchain ve Kripto Paralar Sertifika Programı düzenliyor. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, \"Bu program Kripto Para yatırımcılığından ziyade kripto para girişimciliğine ve bu dünyayı anlamak isteyenlere yönelik. Ayrıca, sadece üniversite öğrencisine değil bu konuya ilgi duyan herkese açık. Bunun yanı sıra Kripto Para sektöründe kariyer fırsatı yakalamak isteyenler için anahtar görevi görüyor\" dedi. Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 24 Şubat ila 17 Mart tarihleri arasında \'Bitcoin, Blockchain ve Kripto Paralar Sertifika Programı\' düzenleyecek. 4 hafta sürecek sertifika programı kapsamında katılımcılar; konunun Türkiye’deki en yetkin uzmanlarından kripto paraların temel kavramları, Blockchain uygulamaları ve ekosistemi ile kripto para piyasalarındaki fırsat ve riskleri öğrenecek. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, Kripto Para Uzmanı Alp Işık ve yerli Blockchain girişimi Defterhane’nin Kurucusu Cemil Şinasi Türün tarafından verilecek eğitimler 4 hafta sürecek. \"VERECEĞİMİZ EĞİTİM KRİPTO PARA YATIRIMCILIĞINDAN ZİYADE GİRİŞİMCİLİĞİNE YÖNELİK\" Kripto Paralara ilişkin Türkiye’de şimdiye dek hazırlanmış en kapsamlı eğitim programını tasarladıklarının bilgisini veren Polat, şöyle konuştu: \"Bizim eğitimimiz Kripto Para yatırımcılığından ziyade girişimciliğine ve bu dünyayı anlamak isteyenlere yönelik. Yani bu program “Bitcoin nasıl alınır?”, “Hangi Kripto Para ne kadar yükselecek, hangisi ne kadar düşecek?” gibi soruların peşine düşüp yatırım bilgisi veya teknik analiz üzerine odaklanan bir program değil. Tam tersi bunlardan önce sorulması gereken “Bitcoin, Blockchain, Kripto Para nedir?, Bunların temel dinamiğinde neler var?, bunlardan oluşan Kripto Para sektörü nasıl bir sektör? Nasıl bir ekosistem oluşuyor? Bunlar nereye gidecek ve ben bir girişimci veya bu sektörde kariyer peşinde olan birisi olarak nasıl bu işin içine dahil olabilirim? Önümüzdeki dönemde çok yükselecek bu sektörden nasıl fayda sağlayabilirim?” gibi soruların yanıtlarını bulacağınız bir program ve eğitim boyunca da ağırlıklı olarak bunları konuşacağız.\" \"KRİPTO PARA\'NIN ARKASINDA KURUM VEYA KURULUŞ YOK\" Kripto Para\'nın, internet üzerinde geçerli dijital para olduğunu belirten Polat, \"Kripto Para, sadece internet üzerinde geçerli dijital para. Bankaların kullandığı kredi kartı veya çeşitli kurumsal şirketlerin alışveriş için kullandığı dijital kartlardan farkı arkasında herhangi bir kurum ve kuruluşun olmaması, tamamen birileri tarafından yaratılmış, merkezi olmayan bir şekilde kişiler arasında ve yüksek güvenlikli kullanılan paralar olması\" dedi. \"EĞİTİM SADECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE DEĞİL BU KONUYA İLGİ DUYAN HERKESE AÇIK\" Eğitimin sadece üniversite öğrencisine değil konuya ilgi duyan ve bu dünyayı merak eden herkese açık olduğunu söyleyen Polat, \"24 Şubat\'ta başlayacağımız toplam 20 saat sürecek eğitimi bunların üzerinden anlatacağız. Dünyada ve Türkiye\'deki çeşitli örneklerinden yola çıkarak pratik çalışmalarla eğitimi sürdüreceğiz. Eğitim sadece üniversite öğrencilerine değil bu konuya ilgi duyan herkese açık\" diye konuştu. \"EĞİTİM KARİYER FIRSATI YAKALAMAK İÇİN ANAHTAR GÖREVİ GÖRÜYOR\" Eğitimin bu konuda temel bilgi, bilinç ve kariyer fırsatı olduğunu vurgulayan Polat, \" Bu eğitimi Kripto Para sektöründe gerek girişimci olarak gerekse kariyer olarak fırsatlar yakalamanın anahtarı olarak görüyoruz. Bu dünyaya girebilmek için konunun temel dinamikleri bilmek lazım. Temel bilgileri aldığınız takdirde o temel üzerinden yatırımcılık, girişimcilik öğrenip, kendi Kripto Paranızı geliştirip piyasaya arz edebilirsiniz. Kripto Para arzı yapmak isteyen herhangi bir devlet kurumu veya özel kurumun bu konudaki çalışanı, iş ortağı olabilirsiniz. Dünyada bu konudaki çeşitli girişimlere katılabilirsiniz, sınırsız bir olanak var\" dedi. \"KRİPTO PARAY\'I YENİ MEDYANIN BİR AÇILIMI OLARAK GÖRÜYORUM\" Kripto Paraların önümüzdeki dönemde önemli bir sektör olacağını savunan Polat, \"Hatta dünyadaki bütün sektörlerin temelinde yer alacağını ve özellikle finans sektörünün önemli bir ağırlığını oluşturacağını düşünüyorum ve çok önemsiyorum. Zaten 6 yıldır kripto paralar üzerine çalışıyorum. Ben Bitcoin\'i duyduğumda 9-10 dolar seviyesindeydi,19 bin dolara gelip şu anda 9 bin dolar civarında. 15 yıldan beri yeni medya üzerine hem araştırma yapıp hem dersler veriyorum, bunu Kripto Paraları yeni medyanın doğal bir açılımı olarak görüyorum. O yüzden de finans dünyasının dijital dönüşümünü, nasıl olacağını trend olarak takip ettiğim için konunun temel kavramları, dinamiklerini de kendim oluşturdum\" şeklinde konuştu. Kontenjanın sınırlı olduğu eğitim programına başvurular Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile yapılabilecek. Sertifika programının ücreti ise 1000 TL+ KDV.