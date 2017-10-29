(Görüntülü Haber) Kadın basketbolculardan duygulandıran 29 Ekim videosu

Mersin\'de, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nin yeni takımı Çukurova Basketbol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir video hazırladı.



Görüntülerde, Kurtuluş Savaşı sırasında fedakarlıkları ile tarihe geçen kadınları hatırlatan basketbolcular, replikleri ile izleyenleri duygulandırdı. Kadın basketbolcular, milli mücadele dönemindeki kadınların desteğine ilişkin sözleriyle takdir topladı. Çukurova Basketbol Kulübü Genel Koordinatörü Volkan Torun, Cumhuriyetin kurulmasında büyük destek sunan kadınları yeniden hatırlamak ve hatırlatmak istedikleri için böyle bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi.



Milli mücadele dönemindeki kadınların azmi ve kararlılığına dikkat çeken Torun, \'\'Kadınlarımız özgürlüğün, fedakarlığın, birlik ve beraberliğin sembolü olmuşlardır. Çukurova Basketbol Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti\'nin dünya tarihindeki bu önemli başarısının her daim bilincindedir. Bize miras bırakılan bu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak her ferdin görevi olduğunu düşünüyoruz. Milli mücadele sonrası ayağa kalkıp Cumhuriyeti ilan eden milletimiz, şimdi de kararlılıkla dimdik yürümeye devam ediyor. Cumhuriyet bu videoya katkı sunan takımımız gibi binlerce gencin omuzlarında varlığını ve bağımsızlığı sürdürecektir. Çukurova Basketbol Kulübü olarak, Kurtuluş Savaşı destanına ve cumhuriyetin kurulmasına katkı sunan kadın, erkek tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz\'\' dedi.