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(Görüntülü Haber) Kadın basketbolculardan 29 Ekim için anlamlı video

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni takımı Çukurova Basketbol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir video hazırladı

29 Ekim 2017 22:57

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, Kadınlar Basketbol Ligi\'nin yeni takımı Çukurova Basketbol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir video hazırladı.

Görüntülerde, Kurtuluş Savaşı sırasında fedakarlıklarıyla tarihe geçen kadınları hatırlatan basketbolcular, konuşmalarıyla izleyenleri duygulandırdı. Kadın basketçiler, Milli Mücadele dönemindeki kadınların desteğine ilişkin sözleriyle takdir topladı. Çukurova Basketbol Kulübü Genel Koordinatörü Volkan Torun, cumhuriyetin kurulmasına büyük destek sunan kadınları yeniden hatırlamak ve hatırlatmak istedikleri için böyle bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Milli Mücadele dönemindeki kadınların azmi ve kararlılığına dikkat çeken Torun, şunları söyledi:

\"Kadınlarımız; özgürlüğün, fedakarlığın, birlik ve beraberliğin sembolü olmuşlardır. Çukurova Basketbol Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti\'nin dünya tarihindeki bu önemli başarısının her daim bilincindedir. Bize miras bırakılan bu cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmanın, her ferdin görevi olduğunu düşünüyoruz. Milli Mücadele sonrası ayağa kalkıp, cumhuriyeti ilan eden milletimiz, şimdi de kararlılıkla dimdik yürümeye devam ediyor. Cumhuriyet, bu videoya katkı sunan takımımız gibi binlerce gencin omuzlarında varlığını ve bağımsızlığı sürdürecektir. Çukurova Basketbol Kulübü olarak Kurtuluş Savaşı Destanı\'na ve cumhuriyetin kurulmasına katkı sunan kadın, erkek tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.\"

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