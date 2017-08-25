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(Görüntülü Haber) Kadıköy'de yönetim istifa sesleri

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Vardar'a deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, kendi sahasında da Makedon rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti

25 Ağustos 2017 03:01

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Vardar\'a deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, kendi sahasında da Makedon rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Kadıköy\'de oynanan maça gelen sarı-lacivertli taraftarlar rakip ekibin ikinci golünden sonra yönetimi istifaya davet etti. Ozan Tufan\'ın ayağına her top geldiğinde ıslıklayarak protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar, Valbuena\'yı ise uzun süre alkışlayarak tezahüratlarda bulundu. Karşılaşmanın btiş düdüğü ile stadı terk eden taraftarlar sakinliğini koruyup, olaysız bir şekilde dağıldı.

 

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