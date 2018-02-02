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(Görüntülü Haber) Kadıköy'de yangın... Dairede mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY'de alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

02 Şubat 2018 22:09

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY\'de alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. 

Kadıköy, Caferağa Mahallesi\'nde saat 18.00 sıralarında, 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın içini dumanlar kapladı. Bina sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada 3 kişi dairede mahsur kaldı. Yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

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