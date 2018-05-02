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(Görüntülü Haber) Kadıköy'de kiliseye saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazılıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi

02 Mayıs 2018 15:52

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi\'nin duvarına yazı yazılıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği\'nde yakalanan 45 yaşındaki Serdar K.\'nin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de iki defa intihara teşebbüs ettiği belirtildi. Serdar K.\'nin emniyetteki ifadesinde, kilise görevlilerinin kendisine iyi davranmadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemleri tamamlanan Serdar K. sabah saatlerinde Kartal\'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

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HaberKENARLIDHA Kadıköy Surp Takavor Ermeni KilisesiKadıköy Asayiş Büro AmirliğiSerdarKartalAnadolu Adalet Sarayı

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