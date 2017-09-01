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(Görüntülü Haber) Kaçan kurbanlık boğa uyuşturucu iğne atılarak yakalandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa trafiği birbirine kattı

01 Eylül 2017 22:17

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa trafiği birbirine kattı. Boğa, belediye ekipleri tarafından iğne ile uyuşturularak yakalandı.

Abalı Mahallesi\'nde Özgür Demiray\'a ait kurbanlık boğa kesileceği sırada kaçtı. Boğa, ara sokaklardan kentin en yoğun bölgesi sahil bandına indi. Burada sahipleri ve belediye ekipleri tarafından yakalanan boğa demir korkuluğa bağlandı. Ancak zinciri kopararak tekrar kaçan boğa ilçe merkezinde paniğe neden oldu. Vatandaşlar, koşarak üzerlerine gelen boğadan kaçtı. Devrim Bulvarı\'nda araçların arasından geçerek trafiği birbirine katan boğa, Terminal Kavşağı\'ndan Devrek Yolu Caddesi\'ne geçti. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, boğayı uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirmeye çalıştı. 15 iğne atılan boğa, yaklaşık 1.5 saat sonra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları otoparkında yere yığıldı. İple bağlanan boğa burada kesildi.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, kaçan boğayı iğne ile zarar vermeden etkisiz hale getirdiklerini, ilçede sahiplerini yanlarına yaklaştırmayan 2 kurbanlık boğayı da iğne ile uyuşturarak kesilmesini sağladıklarını söyledi.

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