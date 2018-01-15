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(Görüntülü Haber) Kaçak yolcunun faturası güvenlikçilere kesildi  

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-ATATÜRK Havalimanı’nda Antalya seferi yapan Türk Hava Yolları ve Onur Air uçaklarına kaçak yollarla girmeye çalışan ve gözaltına alınan R

15 Ocak 2018 23:56

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-ATATÜRK Havalimanı’nda Antalya seferi yapan Türk Hava Yolları ve Onur Air uçaklarına kaçak yollarla girmeye çalışan ve gözaltına alınan R.K olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında o gün arındırılmış alana geçiş güvenlik noktalarında görev yapan güvenlik personellerinin apron kartları iptal edilerek görevden uzaklaştırıldı. 

Antalya’daki sevgilisini görmek isteyen R.K kimliği ve uçuş bileti olmadan İç hatlar Arındırılmış Salona kimlik ve uçak bileti olmadan güvenlik noktasından kaçak yolla geçip, 104 nolu kapıya gelerek Antalya uçağına binmek istemiş ama THY personeli tarafından fark edilerek polise teslim edilmişti. Polis tarafından serbest bırakıldıktan iki saat sonra yeniden İç Hatlar Geliş Terminali’ne gelerek kaçak yolla ilk önce güvenlik noktasını, daha sonra da 402 nolu kapıda yer hizmetleri personelinin dikkatsizliğinden faydalanarak uçağa binmişti. Burada kabin memurunun yolcuları sayması üzerine yakalanarak tekrar gözaltına alınmıştı.


 

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili polis ekipleri, o gün güvenlik noktasında görev yapan güvenlik personeli ve yer hizmetleri personelinin ifadesini almıştı. R.K polise verdiği ifade ise, Antalya’daki sevgilisini görmek için kaçak yolla uçağa binmek istediğini söylemişti. Soruşturma kapsamında İç Hatlar Gidiş Katı Arındırılmış Salon’a geçiş noktasında görev yapan güvenlik personelinin apron kartları iptal ederek görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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