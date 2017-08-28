(Görüntülü Haber) Jandarmadan uyuşturucu baskını

İhsan YALÇIN / İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Küçükçekmece ve Sarıyer\'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, 20 kilogram \'skunk\' adı verilen yeşil kokain ile bir miktar esrar ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece ve Sarıyer\'de 2 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlar sonucunda, Küçükçekmece Cennet Mahallesi\'nde bulunan iş yerinde yaklaşık 20 kilogram \'skunk\' isimli uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Sarıyer\'deki uyuşturucu baskınında ise S.A.\'nın evinin bahçesinin çeşitli yerlerine ekilmiş çok sayıda kök kenevir bitkisi, kenevir tohumları ve bir miktar kubar esrar bulundu. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1\'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.