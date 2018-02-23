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(Görüntülü Haber) 'Jammer'lı otomobil hırsızı böyle yakalandı

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da araçlardan jammer kullanarak hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi kalalandı Gaziosmanpaşa'da peş peşe otomobillerden benzer yöntemle hırsızlık yap

23 Şubat 2018 20:35

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa\'da araçlardan jammer kullanarak hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi kalalandı Gaziosmanpaşa\'da peş peşe otomobillerden benzer yöntemle hırsızlık yapılması üzerine polis çalışma başlattı. Polis ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde geçtiğimiz çarşamba günü devriye görevi yaptıkları sırada bir otomobilden kadın çantasını alarak kaçmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheli Y.E.\'nin yapıln üst aramasında sinyal kesici olarak bilinen \'jammer\' cihazı ve otomobil anahtarı bulundu. Şüpheli Y.E. gözaltına alınarak detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü. Y.E.\'nin yapılan detaylı incelemesinde Gaziosmanpaşa\'da 3 otomobilden hırsızlık konusundan aranması olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan Y.E. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Y.E.\'nin otomobilde bulunan çantayı çalması ve polis ekipleri tarafından yakalanması görüntülere yansıdı. Y.E.nin adliyeye sevk edilmesi polis kameralarınca görüntülendi.

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