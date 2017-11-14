T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) JAK ve NAK'tan temsili kurtarma operasyonu

    Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Uludağ Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) timleri Afet Eğitimi ve Hazırlık Günü etkinlikleri kapsamında, zirve tırmanışı yapa

14 Kasım 2017 13:56

 

 

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Uludağ Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) timleri Afet Eğitimi ve Hazırlık Günü etkinlikleri kapsamında, zirve tırmanışı yaparken yaralanıp mahsur kalan bir dağcıyı kurtarma operasyonunu temsili olarak canlandırdı.

12 Kasım Afet Eğitimi ve Hazırlık Günü etkinlikleri kapsamında afet durumunda hazırlık düzeyini tespit etmek ve diğer kurumlarla ortak koordinasyonu sağlamak maksadıyla JÖH, JAK ve NAK ekipleri  zirve tırmanışı yaparken yaralanıp mahsur kalan bir dağcının nasıl kurtarıldığını, bu süreçte neler yaşandığını temsili olarak canlandırdı. Ekipler, \'156 Jandarma İmdat\' telefonuna yapılan ihbar ardından mahsur kalan yaralı dağcının yerini coğrafi konum belirleme sisteminden tespit edip yaralıya ulaşmak isterken JÖH Timleri bölgede güvenlik önlemi aldı, kurtarma ekipleri de mahsur kalan yaralıya ulaşıp bölgeden tahliye etti.

NAK ekip Başkanı Fatih Işık, gösteriyi izleyenlere depremle yaşam konusuyla ilgili bir sunum yapıp Türkiye’nin deprem kuşağında bir ülke olduğunu hatırlatarak depremden korunma yolları ile yapılması gerekenleri anlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜCCARBURSA DHA BURSAJandarma KomutanlığınaUludağ JandarmaHarekat JÖH Jandarma Arama Kurtarma JAKNilüfer Arama Kurtarma NAKAfet EğitimiHazırlık GünüKasım Afet EğitimiJAKNAKEkiplerJandarmaJÖH Timleri bölgede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24