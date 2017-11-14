(Görüntülü Haber) JAK ve NAK'tan temsili kurtarma operasyonu

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Uludağ Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) timleri Afet Eğitimi ve Hazırlık Günü etkinlikleri kapsamında, zirve tırmanışı yaparken yaralanıp mahsur kalan bir dağcıyı kurtarma operasyonunu temsili olarak canlandırdı.



12 Kasım Afet Eğitimi ve Hazırlık Günü etkinlikleri kapsamında afet durumunda hazırlık düzeyini tespit etmek ve diğer kurumlarla ortak koordinasyonu sağlamak maksadıyla JÖH, JAK ve NAK ekipleri zirve tırmanışı yaparken yaralanıp mahsur kalan bir dağcının nasıl kurtarıldığını, bu süreçte neler yaşandığını temsili olarak canlandırdı. Ekipler, \'156 Jandarma İmdat\' telefonuna yapılan ihbar ardından mahsur kalan yaralı dağcının yerini coğrafi konum belirleme sisteminden tespit edip yaralıya ulaşmak isterken JÖH Timleri bölgede güvenlik önlemi aldı, kurtarma ekipleri de mahsur kalan yaralıya ulaşıp bölgeden tahliye etti.



NAK ekip Başkanı Fatih Işık, gösteriyi izleyenlere depremle yaşam konusuyla ilgili bir sunum yapıp Türkiye’nin deprem kuşağında bir ülke olduğunu hatırlatarak depremden korunma yolları ile yapılması gerekenleri anlattı.