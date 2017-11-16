(Görüntülü Haber) İzne gelen uzman çavuş, arkadaşı tarafından öldürüldü (2)

ÖLMEDEN ÖNCE FACEBOOK\'TAN CANLI YAYIN YAPMIŞ Yaşar KORKUSUZ /KOZAN(Adana),(DHA) Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde tartıştığı arkadaşı E.Ö tarafından tabancayla vurularak öldürülen Uzman Çavuş Mustafa Kara, ölmeden dakikalar önce Facebook hebasından canlı yayın yapmış. Görüntülerde, kent manzarasına karşı arkadaşlarıyla oturan Kara\'nın müzik dinlediği ve Facebook hesabından kendisine mesaj atan yakınlarına selam söylediği görülüyor. Canlı yayının bir bölümünde kendini de çeken Kara, tartışma başlayınca çekimi sonlandırıyor.