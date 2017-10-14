(Görüntülü Haber) İzmit'te tarih canlandı

Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT Belediyesi\'nin \'Tarih Koridoru Projesi\' kapsamında Osmanlı Dönemi&ne ait yapılar restore edilirken, meydan yenilendi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Osmanlı\'nın değerlerini yaşatmaya çalıştıklarını, ilçede tarihin canlandığını söyledi.



İzmit Belediyesi\'nin \'Tarih Koridoru Projesi\' kapsamında Akçakoca Mahallesi\'nde Kapanca Sokak ve Akçakoca Osmanlı Meydanı\'nın açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında çok sayıda yapının restorasyon ve çevre düzenlemesi yapıldı. Osmanlı Dönemi\'ne ait Akçakoca Dere Camii ve Süleyman Paşa Hamamı ile konaklar, çeşmeler restore edilerek, cephelerde iyileştirmeler yapıldı. Açılışa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, 2. Abdülhamit Han\'ın 4\'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ve halk katıldı.



İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Osmanlı\'nın değerlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, \"Burada bir tarih canlanıyor. Bizler her zaman uygarlıklar kurmuş, çağlar açmış çağlar kapamış bir neslin evladı olarak atalarımla hep gurur duydum. Yaptıkları büyük başarılarla gurur duyduk ve onların bu gücünü Akçakoca Mahallesi\'nde Sırrı Paşa Caddesi\'nde, Kapanca Sokak\'ta yaşatmaya çalıştık. Hasbelkader onların yaptıklarının yanında bizim yaptığımız sadece bir vefa borcunun bir nebze yerine getirmektir. Daha yapacağımız çok iş var. Birincisi ata yadigarlarına sahip çıkmaya çalıştık. İkincisi onların ruhunu burada yansıtmaya çalıştık\" dedi.



2\'nci Abdülhamit Han\'ın 4\'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu ise \"Çok heyecanlıyım. Bin yıllık mirasımızın bir kokusunu alıyoruz burada. Ben Ak Parti başkanlarının Türkiye genelinde ne kadar Osmanlı mirasına sahip çıktıklarını görüyorum. Allah razı olsun. Osmanlı hanedanının bir ferdi olarak teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesildi. Vali Aksoy ve Başkan Doğan, Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, oyuncu Erkan Petekkaya ve Orhan Osmanoğlu\'na tablo hediye etti.

