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(Görüntülü Haber) İzmir'de terör operasyonu 27 gözaltı

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA) İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK-KCK'nın propagandasını yapmak ve üyesi olmak iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı

25 Kasım 2017 18:46

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA) İZMİR\'de bölücü terör örgütü PKK-KCK\'nın propagandasını yapmak ve üyesi olmak iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı ekipleriyle birlikte PKKKCK\'ya yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Kent merkezi dahil olmak üzere Menemen ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak iddiasıyla yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 27\'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında iki kişinin cezaevi firarisi olduğu da belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 kurusıkı tabanca, 50 gram esrar, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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