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(Görüntülü Haber) İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, sokak ortasında, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi, yaralandı

12 Kasım 2017 23:05

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesinde, sokak ortasında, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi, yaralandı. Görgü tanıkları, saldırıyı motosikletli bir kişinin yaptığını belirtirken, tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Olay, saat 15.30 sıralarında, Yenişehir Mahallesi 1241 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli bir kişi, sokakta yürüyen kişilere bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti. Olayda 62 yaşındaki Salih Sülük göğsünden, 23 yaşındaki Uğurcan Taşpınarlı bacağından ve 18 yaşındaki Doğuş Dikkulak ise kolundan yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Sülük\'ün hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer 2 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastaneye gelen yaralıların yakınları, sinir krizi geçirirken, acil servis bölümüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın yaşandığı sokakta da güvenlik önlemleri alındı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, silahlı saldırıyı motosikletle yaptığı ileri sürülen şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

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