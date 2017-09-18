(Görüntülü Haber) İzmir'de ilk ders zili çaldı

Timur TARLIĞ- Yasin TİNBEK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yeni eğitim öğretim yılı Bornova\'daki Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu\'ndaki törenle açıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kantin ve öğrenci servisleri denetimlerinin devam ettiğini, Emniyet Müdürlüğü\'nün okul güvenliğini takip edeceğini söyledi. Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni Bornova Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu\'nda gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bornova Belediye Başkanı CHP\'li Olgun Atilla, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri pırıl pırıl gözleri ve gülen yüzleriyle karşılamanın heyecanı içinde olduklarını söyledi. İzmir\'de yaklaşık 850 bin öğrenci ile 50 bin öğretmen ile çalışanın okullardaki yerini aldığını anlatan Yahşi, \"Bizler bu mesleği seviyoruz. Özellikle öğrencilerimizin, güvenliği, akademik başarısı, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif başarılar elde etmesi için çalışmaya devam ediyoruz\" dedi. Yahşi, tüm öğrencilerin ders kitaplarının sınıflarındaki masalarında hazır olduğunu ifade ederek, \"Okullarımızın tekli eğitime geçişinde oranımızı artırıyoruz. Kantin ve servislerimizin denetimleri yapılıyor. Emniyetimiz her okulumuzda güvenliği iyi bir şekilde takip edecek\" diye konuştu. İzmir\'in eğitimdeki başarısının geçen yıl arttığını, artışın bu yıl da devam edeceğini kaydeden Yahşi, \"Özel eğitime ihtiyaç duyanların hiçbiri evinde kalmayacak. Hepsini eğitimin içine alıyoruz. Kınık\'tan Kiraz\'a varana kadar tüm özel eğitim öğrencelerini eğitim sürecine aldık\" dedi. Törende, okulun 4\'üncü sınıf öğrencisi Azra Demirtaş, \'İlköğretim Haftası\' adlı şiiri okudu, diğer öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu. Öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çalan Vali Erol Ayyıldız, İl Mili Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ve Kaymakam Mustafa Gündoğan, sınıfları gezdi. Birinci sınıf ve anasınıflarını ziyaret eden Vali Ayyıldız ve beraberindekiler, çocuklara kitap hediye etti. Vali Ayyıldız\'ın sohbet ettiği 1\'inci sınıf öğrencilerinin sıralarının üzerinde, 15 Temmuz\'u anlatan kitaplar vardı.