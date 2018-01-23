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(Görüntülü Haber) İzmir'de HDP İl Başkanı'na terör propagandası gözaltısı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK ve PYD propag

23 Ocak 2018 13:21

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK ve PYD propagandası ile sokak eylemlerine yönlendirici paylaşımlar yaptıkları belirtilen, aralarında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir\'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK ve PYD\'ye yönelik operasyon düzenledi. İzmir, ilçeleri Menemen, Torbalı, Bayındır ve Çeşme ile Denizli ve Manisa\'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK ve PYD propagandası yapan ve halkı sokaklara yönlendirici açıklamalarda bulunduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir\'in de bulunduğu ifade edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. EYLEM YAPAMADAN YAKALANDILAR Afrin\'e düzenlenen harekatla ilgili toplu ulaşım araçlarında propaganda yaparak halkı rahatsız eden, bunları kayıt altına alarak kendi yayın organlarında paylaşan 6 şüpheli de ayrıca gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, bu 6 şüphelinin Bornova Küçükpark\'ta eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Gözaltına alınan toplam 23 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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