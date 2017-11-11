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(Görüntülü Haber) İzmir'de 33 kilo esrar ele geçirildi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, polisin düzenlediği operasyonda 33 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

11 Kasım 2017 22:26

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, polisin düzenlediği operasyonda 33 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği 29 yaşındaki U.A. ile 35 yaşındaki A.M.\'nin Karabağlar İlçesi\'ndeki evlerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden U.A.\'nın evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 33 kilo esrar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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