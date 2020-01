(Görüntülü Haber) İzmir AK Parti'den istifa eden belediye meclis üyesi CHP'ye geçti

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)BAYRAKLI Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karaman, AK Parti\'den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi\'ne (CHP) geçti. Karaman\'ın yakasına altı oklu rozeti CHP\'li Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper taktı. Geçtiğimiz Eylül ayında bir başka Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Ali Şenay da, AK Parti\'den istifa ederek CHP\'ye geçmişti. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, bugün CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ve ilçe kongre delegeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, AK Parti\'den istifa ederek CHP\'ye geçen Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karaman\'a rozet takıldı. Başkan Karabağ yaptığı konuşmada, \"AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımız ilçemizdeki gelişmelerin etkisiyle, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, hiçbir pazarlık yapmadan, sizinle çalışmak istiyoruz\' dediler. İlk etapta Ali Şenay arkadaşımız geldi. Bugün de Mustafa Karaman arkadaşımız CHP\'li oldu. AK Parti\'den buraya geçmek kolay iş değil. Kendisini kutluyorum\" dedi. Karaman ise, \"2014\'te meclis üyesi seçildim. Hasan Karabağ, beni hiç yalnız bırakmadı. Bana katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte elimizden gelen katkıyı göstererek iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. En büyük Atatürk\" dedi. \"ATATÜRK\'Ü KÖTÜLEYENLERİ BU PARTİYE ALARAK BİR ADIM İLERİ GİDEMEYİZ\" Başkan Karabağ, 2019\'da yapılacak yerel ve genel seçimin önemine değinerek, \"Her şeyi tek elden yöneten, atayan bir ülke olma yolunda gidiyoruz. Dünyada kuşatılmış bir ülke olarak kaldık. Sıkıntımız çok. Bu işin kurtuluşunu 100 yıl önce Atatürk söylemişti; ?Yurtta sulh, cihanda sulh\'. Ne söylediyse çıktı. Biz, AKP\'nin kalesi olarak lanse edilen Bayraklı\'da ilk seçimi aldığımızdan sonraki süreçte hem Atatürk dedik hem CHP\'nin altı okunu savunduk hem de oylarımızı artırdık. Aslına inkar eden haramzadedir. Biz CHP\'nin altı okuna sımsıkı sarılmalıyız. Sağdan, Atatürk\'ü kötüleyenleri bu partiye alarak bir adım ileri gidemeyiz\" dedi. Başkan Karabağ, sözlerine şöyle devam etti: \"CHP, CHP gibi olacak. Nasıl olacak. Sonuna kadar Atatürkçü olacak. Atatürkçü olmayan, bu savunmayı yapmayan CHP iktidara gelemez. CHP Atatürkçü\'dür. Çünkü doğru tektir. Doğru da Cumhuriyeti kuran Atatürk\'ün yoludur. Sol dünya içerisinde Atatürkçülüğe dudak bükerek bakanlar dünyanın en aptal insanlarıdır. Sol ve Atatürkçülük birlikte olur. Çünkü emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı\'nı veren insan Atatürk\'tür, arkadaşlarıdır. Atatürk\'ü her yerde savunabiliriz. Çünkü Atatürk dünyanın her yerinde heykeli olan bir değerdir. Çinin Mao\'su, Pekin\'deki büyük yürüyüşünden sonra, ?Ben Çin\'in Atatürk\'üyüm\' demiştir. Fidel Castro, ?Biz devrimciliği Atatürk\'ten öğrendik\' demiştir. Bizim söylemimiz, hem cumhuriyet hem demokrasi hem Atatürk olmalıdır. Bunun içinde ırkçılık yoktur. Atatürk, ?Türkiye Cumhuriyeti\'ni Türkiye halkı kurmuştur. Bu halka da Türk milleti denir\' demiştir. Bu kavram içerisinde ırkçılık, etnik ayrımcılık yoktur. Bu kavram içerisinde herkes vardır\" \"EL ELE OMUZ OMUZA MÜCADELE DEVAM\" CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ise, \"İnanmak lazım. İnanırsanız hayal edersiniz. Televizyon karşısına geçip belediye başkanını, ilçe başkanını, genel başkanımızı eleştirerek ?bu ülke bir yere varamaz\' diyerek bir şey elde edemeyiz. Bayraklı\'da 2019\'da hem yerelde hem genelde birlik olacak. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanı ziyaret ettim. Orada, ?Örgütten gelen bir başkanımız var. Sokaktaki tüm insanlara, Bayraklı\'da yaşayan herkese kucak açmış, hak hukuk adalet gözeterek hizmet etmeye çalışıyor\' dedim. Bizi, başarımızı tebrik etti. Bundan sonraki süreçte yine ele ele, omuz omuza hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz\" dedi. Öte yandan, istifasını gün içerisinde noter kanalıyla veren Karaman\'ın geçişiyle birlikte Bayraklı\'daki CHP\'li meclis üyesi sayısı 24\'e yükseldi. AK Parti\'nin meclis üyesi sayısı ise 13 oldu.