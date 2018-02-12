(Görüntülü Haber) İYİ Partili Özdağ: Ciddilerse İncirlik'teki bütün uçuşları durdururlar

Muhammet BAYRAM- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun ABD ile ilgili \'Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak\' şeklindeki açıklaması üzerine, \"Eğer gerçekten bu konuda ciddi bir tavırları varsa İncirlik\'teki bütün uçuşları durdurarak bu işe başlarlar, yoksa milleti kandırıyorlar demektir\" dedi. İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ başkanlığında Türkiye Barolar Birliği\'ni (TBB) ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret öncesinde açıklamada bulunan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği\'ne ve barolara yönelik operasyonun sadece avukatların meselesi değil, tüm Türkiye\'nin meselesi olduğunu belirterek, \"Bu sebeple biz büyük Türk milletine emanetiz demiştik. Bu cümlemizin karşılığı olarak bu gün İYİ Parti heyeti Türkiye Barolar Birliği\'ni şereflendirdiler\" dedi. \'TTB\'Yİ HEDEF ALAN OPERASYON KİMİN OPERASYONU\' Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı’na değinen Feyzioğlu şunları söyledi: \"Ordumuz Afrin\'de seferdedir. Böyle bir ortamda Türkiye Barolar Birliği gibi dünyada en etkili şekilde en muteber çıkışları yaparak bu seferin uluslararası hukuktan kaynaklanan bir meşru savunma harekatı olduğunu anlatan Türkiye Barolar Birliği ve barolara yönelik operasyon acaba kimin projesidir. Türkiye dünya basınında Afrin\'de işgalci ve soykırımcı olarak tanıtılmaya başlanmıştır. Böyle bir ortamda \'Türkiye sivilleri canından aziz bilen ordusuyla meşru savunma harekatı yapmaktadır\' diyen Türkiye Barolar Birliği\'ni hedef alan operasyon acaba kimin operasyonudur ? Afrin\'de savaşan komutanlarımızın çok önemli bir kısmı FETÖ kumpasında zindana atılmıştı. Biz o zindanın kapılarını kırarken \'FETÖ\'ye ne isterse verdik\' diyenler bizim milli duruşumuzu sorgulamaktadır. Bir daha soruyorum. Kumpas davalarının yerle bir olmasını sağlayan Türkiye Barolar Birliği\'ne bugün yapılmak istenen operasyon kimin operasyonudur ? Bu operasyonun arkasında Sayın Cumhurbaşkanının sarayına sızmış olan kripto FETÖ\'cüler, kripto PKK\'lılar ve yabancı istihbarat örgütlerinin ajanları vardır. Tüm bu ajanlar ve kriptolar Sayın Cumhurbaşkanını böyle bir projeye yönlendirmişlerdir. O zaman Sayın Cumhurbaşkanına düşen görev, devleti devlet gibi işletmek. Devleti, bakanlıkları ve TBMM\'yi bir kenara bırakıp sarayın kapalı kapılarının ardında yeniden dizayn etmeye çalışırsanız olacak budur. Sürekli kandırılırsınız. Türkiye Barolar Birliği\'nin başındaki Türkiye kelimesini Türk milleti vermiştir ve bu kelime Türk milletinin yüreğine kazınmıştır. Türkiye Barolar Birliği Türk milletine emanettir.\" \'YARGININ BAĞIMSIZ TEK PARÇASI TTB\'DİR\' Daha sonra konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ise TTB\'ye ve bağımsız yargıya yapılan saldırıya karşı dayanışmalarını ve desteklerini göstermek için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti. Özdağ, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı eleştirerek şunları söyledi: \"Recep Tayyip Erdoğan bütün devlet kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını kendisine biat ettirmek istiyor. Bu çerçevede ne yazık ki yargının büyük bir bölümünün bağımsızlığını elinden aldı. Yargının bağımsız kalan ve Erdoğan\'a direnen tek parçası Türkiye Barolar Birliği\'dir. Şimdi Türkiye Barolar Birliği\'nin üzerine de amansız bir saldırı başlamıştır. Biz İYİ Parti olarak parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını savunuyoruz ve sonuna kadar da savunacağız. Erdoğan\'ın Türkiye Barolar Birliği\'ne yaptığı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Türkiye Barolar Birliği\'nin yok edilerek Türkiye\'de baroların dernekleştirilmesi projesine şiddetle itiraz ediyoruz. Eğer Erdoğan bu projesinde başarılı olursa biliyoruz ki Türkiye\'de avukatlık sistemi darmadağın olacak, dernekleşecek. Bundan en fazla istifade eden de PKK, FETÖ gibi terör örgütleri olacak. Ülkemizin birçok yerinde atomize olan baroların yerini alacak derneklerle artık Erdoğan istediği noktaya gittiğini düşünse de Türkiye içinde ortaya inanılmaz sonuçlar çıkacak. Öte yandan biliyoruz ki Erdoğan Türk isminden de hiç hoşlanmadı hoşlanmıyor. PKK açılımı sürecinde nasıl valiliklerin ve diğer devlet kurumlarının önünden Türkiye Cumhuriyeti ibaresi çıkarıldıysa şimdi de bu çerçevede Türk ve Türkiye adının çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Erdoğan bunu açık bir şekilde ifade edemediğinden diyor ki, \'Türkiye adını kullanmaya layık olmayanlar\' diyor. Kimin Türk ve Türkiye adını kullanmaya layık olduğunu takdir etmek Recep Tayyip Erdoğan\'ın işi de değildir haddi de değildir. Türkiye Barolar Birliği vermiş olduğu yargı mücadelesine de sonuna kadar destek olacağız.\" \'EĞER CİDDİLERSE, İNCİRLİK\'TEKİ UÇUŞLARI DURDURARAK İŞE BAŞLARLAR\' Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun ABD ile ilgili yaptığı açıklamanın sorulması üzerine şunları söyledi: \"Çavuşoğlu\'nun yaptığı hiçbir açıklamasını ciddiye almak mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz kötüleşecek veya iyileşecek derken Çavuşoğlu\'nun vermesi gereken cevap, ABD\'nin Suriye\'nin kuzeyinde PKK\'ya vermiş olduğu desteğin yüzde 95\'i İncirlik üssünden kaynaklanmaktadır. Daha şimdiye kadar ne Recep Tayyip Erdoğan ne de Çavuşoğlu\'nun ağzından İncirlik ile ilgili en ufak bir ifade çıkmamıştır. Bu samimiyetsizliktir. Bu milletle oynamaktır. Eğer gerçekten bu konuda ciddi bir tavırları varsa İncirlik\'teki bütün uçuşları durdurarak bu işe başlarlar yoksa milleti kandırıyorlar demektir.\"