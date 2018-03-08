(Görüntülü Haber) İYİ Parti'den kadınlar günü kutlaması

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde İYİ Parti tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara el kremi dağıttı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki etkinliğe geçen günlerde ataması yapılan İYİ Parti İlçe Başkanı Tuğba Vural Çokal ve partili kadınlar katıldı. Başkan Tuğba Vural Çokal, Türkiye\'de kadına şiddet, taciz olayları noktasında ülke karnesinin çok düşük olduğunu, bu durumun zayıflığın, cehaletin, görgüsüzlüğün belirtisi olduğunu söyledi. Çokal, Bu dünyada sadece erkekler yok kadınlar da var. Öyleyse kadınların değeri bilinmeli ve onlara gereken önem verilmelidir. Kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadının katılmadığı, kadınların yok sayıldığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir dedi. Konuşmanın ardından Başkan Çokal ve beraberindekiler meydanda kadınlara el kremi dağıtarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı. O sırada meydanda bulunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de İYİ Parti\'nin standını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Tuğba Vural Çokal ve diğer kadınları tebrik etti.