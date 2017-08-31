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(Görüntülü Haber) İtfaiyeden çalılıklarda köpek kurtarma operasyonu

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde itfaiye ekibi sahilde çalıların arasında bulunan köpeği kurtarmaya çalıştı

31 Ağustos 2017 15:24

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde itfaiye ekibi sahilde çalıların arasında bulunan köpeği kurtarmaya çalıştı. Çalılarla kaplı dik yamaçta güçlükle ilerleyen itfaiyeciler, köpeğin her hamlesinde uzaklaşması nedeniyle hayvanı bulunduğu yerden alamadı. Gölcük Değirmendere Kültür Merkezi\'nin arkasında deniz kenarında dün akşam saatlerinde çalıların arasındaki köpeği gören Mümtaz Kaya, itfaiyeyi aradı. Sahile gelen itfaiye ekibi, çalılarla kaplı dik yamaçtan aşağı inerek köpeğe yanaştı. İtfaiye eri elindeki file kepçe ile köpeği yakalamaya çalıştı. Köpek, itfaiyecinin her hamlesinde ve kendisine yaklaştığında biraz daha uzaklaştı. İtfaiye ekibi, çalılarla kaplı dik yamaçta güçlükle ilerleyerek köpeği yakalamak için uğraştı. Köpeğin gittikçe uzaklaşması üzerine itfaiyeciler kurtarma çalışmasını sonlandırmak zorunda kaldı.

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