(Görüntülü Haber) İşyeri yanan işletmeci itfaiyecilerle birlikte köpeğini kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, çelik kapı üretimi yapan işyerinde çıkan yangın diğer işyerlerine de sıçradı. 3 işyerinin alevlere teslim olduğu yangında zarar gören halı yıkama işletmesinin sahibi, eşyalarından daha çok itfaiye ekiplerinden mahsur kalan köpeğinin kurtarılmasını istedi. Yangın kontrol altına alınıp alevler söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri işyeri sahibine ısı geçirmeyen kıyafet ve kask giydirip köpeğini almasını için diğer itfaiye erleriyle birlikte olay yerine soktu. Köpek işyerinden sahibi tarafından kurtarıldı. Yangın, saat 22.00 sıralarında Merkezefendi İlçesi Eskihisar Mahallesi\'ndeki eski kiremit fabrikasında bulunan işyerlerinde meydana geldi. Eski kiremit fabrikasında Osman Balkan\'a ait çelik kapı üretimi yapan işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede diğer işyerlerine de sıçradı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere 14 araç ve 35 itfaiye eri ile müdahale etti. Alevlerin söndürülmesi ardından yanan işyerlerinden biri olan halı yıkama işletmesinin sahibi Nejdet Çil, itfaiye ekiplerine köpeğinin işyerinde mahsur kaldığını söyledi. İtfaiye erleri bağlı olan Pitbul cinsi köpeği kurtarmak istedi ancak köpeğin saldırması üzerine geri çekildi. İşyerine girmek isteyen Nejdet Çil\'e itfaiye ekipleri tarafından ısı geçirmeyen kıyafet ve kask giydirildikten sonra olay yerine itfaiye erleri eşliğinde götürüldü. Nejdet Çil, itfaiye erleriyle birlikte dumanlarında arasında kucağında köpeğiyle döndü. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, 3 işyeri ve bir depoda hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından olayla ilgili açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, \"Yangına 14 aracımız, 35 personelimiz müdahale etti. İçerde mahsur kalan bir köpek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sahibi ile birlikte sağ bir şekilde kurtarıldı. 3 işyeri ve 1 deponun zarar gördüğü yangının çıkış nedenini araştıracağız. Herhangi bir can kaybı yada yaralanma yok, bizim için önemli olanda bu, fakat maddi hasar mevcut\" dedi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.