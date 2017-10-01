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(Görüntülü Haber) İstiklal Marşı'nın sözlerini unutan görevlinin zor anları

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Merzifon İlçesi'nde Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde düzenlenen afet tatbikatı öncesi ses sisitemi bozulunca bir görevli İstiklal Marşı'nı mikrofonla canlı okumaya çalıştı

01 Ekim 2017 18:17

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA\'nın Merzifon İlçesi\'nde Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi\'nde düzenlenen afet tatbikatı öncesi ses sisitemi bozulunca bir görevli İstiklal Marşı\'nı mikrofonla canlı okumaya çalıştı. Görevlinin İstiklal Marşının sözlerini unutması üzerine marş tamamlanamadı. Merzifon\'da bulunan Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi\'nde geçen Salı günü afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikat öncesinde hastane bahçesinde yapılan törende ses sistemi bozulunca bir görevli kürsiye çıkarak mikrofonla İstiklal Marşı\'nı okumaya başladı. Görevli marşın sonlarına doğru sözleri unutunca okumayı bıraktı. İstiklal Marşını tamamlayamayan görevli katılanlara \"Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani önümde metin yok. Ses sistemi bozulmuş onun için canlı okudum\" dedi. Tören sonrasında tatbikat gerçekleştirildi. Bu sırada çekilen cep telefonu görüntüsü ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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