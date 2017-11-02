(Görüntülü Haber) İstifa edeceği iddia edilen Enver Yılmaz'dan proje gezisi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da görevinden istifa edeceği haberleriyle gündeme gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz, kentte şehir turu atıp, kalabalık bir grupla proje çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz, basında çıkan istifa haberlerinin ardından Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla Altınordu İlçe merkezinde proje gezisi düzenledi. Yapımına devam edilen projeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Enver Yılmaz, yeni stadyum inşasında yaptığı açıklamada, \"Cumhurbaşkanımızın özel talimatlarıyla bire bir takip ettiğimiz Ordumuzun önemli spor mekanlarından bir tanesindeyiz. Stadyumun fiziki gerçekleşme ve kaba inşaatı yüzde 70 seviyesinde. Genel hatlarıyla bakıldığında yüzde 45 seviyesinde. UEFA standartlarına uygun, mor beyaz renklerle etrafı donatılacak, fındık figürlü çok güzel şehir stadyumumuz gerçekleşmiş olacak. Stadyum inşaatı önümüzdeki Haziran ayında bitecek. Ligin başladığı Eylül ayına inşallah bu stadyumumuz her yönüyle bakanlığa teslim edilmiş olacak\" dedi. KARADENİZ\'İN EN BÜYÜK AVM\'SİNİ KURACAĞIZ Ordu AVM Projesi\'nde çalışmaların başlatıldığını da vurgulayan Başkan Yılmaz, \"60 dönümlük alanda Karadeniz Bölgesi\'nin en büyük alışveriş merkezini kuracağız. Ayın 15\'i itibariyle üst yapı ihalesi yapılacak. AVM\'yi yapan yüklenici firmayla yaptığımız görüşme neticesinde 15 aylık süreçte anlaştık. 15 ayda çalışma bitirilerek Ordu AVM hizmete sunulacak. Bu projenin de Ordu\'nun özellikle sosyal gelişmesine çok büyük katkısı olacak\" diye konuştu.