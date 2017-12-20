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(Görüntülü Haber) İşte Rami Toptancılar Hali'nin taşınacağı alan (1)

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL Rami'deki Kuru Gıda Toptancıları Hali Sitesi, Altınşehir'de hazırlanan yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor

20 Aralık 2017 16:58

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL Rami\'deki Kuru Gıda Toptancıları Hali Sitesi, Altınşehir\'de hazırlanan yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor. İnşaatın henüz başlamadığı zemin düzenleme çalışmalarının yapıldığı yeni halde, 990 toptancı dükkanı, banka lokanta gibi 120 ticari dükkan ile sosyal tesislerin bulunacağı belirtildi. Projenin 2019 yılında tamamlanması bekleniyor. 1986 yılından geçici olarak taşındığı Rami\'deki yerinde bugüne kadar hizmet veren İstanbul Gıda Toptancıları hali yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor. Başakşehir ilçesinde, Resneli çiftliği mevkiinde bulunan yeni halin yapılacağı alanın etrafı tel örgülerle çevrilmiş durumda. Alanda şu anda zemin düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Başakşehir Kuru Gıda Toptancı hali sitesi projesi 349 bin 684 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Projenin inşaat alanı ise 122 bin metre kare olarak planlandı. Yeni halde 990 toptancı dükkanı, restoran, banka, kafeterya gibi 120 ticari mekan, ile 65 Tır\'ın aynı anda park edebileceği toplam 1300 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark bulunacak. Yeni halde ayrıca mescit ve bir sosyal tesis bulunacak.

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