(Görüntülü Haber) İstanbul'un tarihi semtlerinden Süleymaniye'de yenileme başlıyor (2)

Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA)- UNESCO\'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Süleymaniye\'de \"yenileme projesi\" start alıyor. Süleymaniye Camii ve külliyesinin hemen yanında yer alan 102 bin metrekarelik alanda, 733 parsel üzerindeki 5 mahallede 327\'si tescilli 707 bina yenilecek. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, \"Yıktığımız 8-9 katlı binaların yerine Anıtlar kurulu kararı gereği 3\'er katlı binalar yapabileceğiz. Hak sahiplerinin mağdur olmaması için bu denklemi çözmek için çalıştık. Bu nedenle proje bugüne kadar gecikti\" dedi. Havadan görüntülenen bölge ise adeta savaştan çıkmış bir mahalle görünümünde. 5 MAHALLE RESTORE EDİLECEK İstanbul\'un tarihi semtlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde olan Süleymaniye\'de dönüşüm inşaatları önümüzdeki mayıs ayında başlayacak. 2006\'da kentsel yenileme alanı ilan edilen, 2010\'dan beri yıkımların devam ettiği Süleymaniye\'de bugüne kadar 300\'e yakın bina yıkıldı ya da boşaltıldı. KİPTAŞ ve Fatih Belediyesi tarafından yapılacak olan projede yıkılan ya da restore edilen binaların yerine yapılacak yeni binaların yüzde 90\'ının konut, yüzde 10\'unun ise iş yeri olması planlanıyor. 102 bin metrekarelik alanda 733 parsel üzerinde 707 binanın yenileceği çalışmada toplam 5 mahalle restore edilecek. Projenin ilk ayağında 6 adada restorasyon yapılacak. Projede yapılacak olan 733 parselin yarısından fazlasının KİPTAŞ tarafından satın alındığı belirtilirken, bazı hak sahipleri ile ilgili kamulaştırma davalarının devam ettiği öğrenildi. ŞU ANDA SAVAŞTAN ÇIKMIŞ GİBİ Havadan görüntülenen alan savaştan çıkmış bir mahalle görünümünde. Mahalle aralarında kapı ve pencereleri sökülmüş boş betonarme binalar, yarısı çökmüş ahşap evler, terk edilmiş sokaklarında hurda otomobillerin bırakıldığı alan adeta korku filmlerinin çekildiği film platolarını andırıyor. Sokak aralarında yıkılmış birçok binanın boş arazisine ise çevre esnafı araçlarını park ediyor. Osmanlı döneminde İstanbul\'un en değerli yerlerinden biri olan Süleymaniye\'de bir zamanlar yaşayan ulemalar ve medrese öğrencilerinin yerini şimdi kağıt toplayıcıları almış durumda. FATİH BELEDİYE BAŞKANI: KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DEĞİL Projenin kesinlikle kentsel dönüşüm projesi olmadığını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, \"Temel hedefimiz bu tarihi eserleri kendine ait özellikleri, sokakları, mahalle dokusunu koruyarak yeniden hayata geçirmek. Bu alan İstanbul\'un 3. tepesi, UNESCO kültür mirası olarak ilan ettiği alanlardan bir tanesi ve hemen de Süleymaniye\'nin yanındaki bir alan. 733 parselden oluşan 5 mahalleyi kapsayan ve 707 binayı ilgilendiren bir dönüşüm bir yenileme projesi\" dedi. \"BÖLGEDEKİ PARSELLERİN YARISINDAN FAZLASINI KİPTAŞ SATIN ALDI\" Bölgede Osmanlı dönemimde ilim erbabı ile bürokratların yaşadığını söyleyen Mustafa Demir, \"Ülkemizde sanayileşme başlayınca bölgede yoğunlaşan imalathanelerin ardından bu kişiler buradan ayrıldı. Bu aşamada bölgeye 7-8 hatta 9 katlı iş hanları yapılmış. Projeyi zorlaştıranlarda bu yapılar oldu. Anıtlar kurulu kararı gereği İstanbul dokusunu yeniden yaratmak için yıktığımız bu yapıların yerine ancak 3 katlı binalar yapılabiliyor. Dolayısıyla hak sahiplerini mağdur etmemek için bu denklemi çözmemiz geriyordu. Projeyi ada bazlı yaparak bu sorunu büyük ölçüde çözdük. Şu anda bölgedeki bu tür problemlerin yüzde 90\'nı aşmış durumdayız. Projedeki 733 parselin yarısından fazlasının KİPTAŞ tarafından satın alındı. Önümüzdeki Nisan veya Mayıs ayında projenin 6 adasında çalışmaya başlanacak\" diye konuştu.