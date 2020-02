(Görüntülü Haber) İstanbul'un gözleri; Megakent 7 bin polis kamerası ile mercek altında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Yaklaşık 17 milyon kişinin yaşadığı Megakent İstanbul\'da güvenlik kameraları yaşamımızın bir parçası haline geldi. Bu kameralar asayişi sağlamak, terör eylemlerini engellemek ve denetim görevini daha aktif olarak yapmak için kullanılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) pek çok adli olayın aydınlatılmasında büyük rol oynayan 6 bin 780 güvenlik kamerası ile günlük hayatımızda her şey kayıt altına alınıyor. Uzmanlar polis kameralarının yanısıra belediyelerin AVM ve işyerleri, konutların,toplu taşıma araçlarının ve sosyal tesis kameralarının da toplandığında yüz bine yakın kamera ile mercek altında olduğumuzu söylüyor.Dünya genelinde 70 milyona yakın kamera ile izleme yapıldığı tahmin edilirken gelişen teknoloji ile birlikte suçlunun yakalanmasında büyük rolü oynuyor. MERKEZDE ANLIK İZLEME YAPILIYOR DHA Muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İstanbul’da toplam 6 bin 780 KGYS kamerasının kaydının tutulduğu öğrenildi. Komuta merkezinde bulunan dev ekranlardan şehrin her ucunda bulunan kameralar dönüşümlü olarak izleniyor. KGYS kameraları, 39 ilçe KGYS Birimi ile KGYS Ana Hizmet Binası\'nda bulunan kamera operatörleri tarafından online izlenebiliyor. Önemli noktalar ve bu noktalarda gelişen olaylarda 155 Polis imdat hattına gelen ihbarlarla ilgili kameralar takip edilerek, olay canlı olarak izlenerek müdahalelerde ciddi zaman kazanıldığı belirtildi. KAMERALAR KİŞİLERİN ÖZEL HAYATINA MÜDEHALE ETMİYOR Emniyet yetkilileri KGYS kameralarının halkın yoğun olarak bulunduğu kamuya açık alanlarda kurulduğu belirtilerek, il genelinde bulunan bin 695 noktada kişilerin özel hayatına bir müdahale yapılmadığını, insan hakları sözleşmesiyle korunan hakların etkilenmemesi için son derece önem gösterildiğini ileri sürdü. 10-30 GÜN ARASINDA KAYIT TUTUYOR Kamera görüntülerinin saklanma süresiyle kamera kayıt sürelerinin teknolojisine bağlı olarak değiştiğini belirten bir KGYS yöneticisi, normal şartlarda eski teknolojiye sahip kameralarda yaklaşık 10 gün kayıt saklanabilirken, yeni teknoloji Full HD kameralarda ise yaklaşık 30 güne kadar görüntülerin saklandığını söyledi. AVM OTOPARKLARINA ‘PLAKA TANIMA SİSTEMİ’ İstanbul Emniyet Müdürlüğü KGYS Görüntü Büro Amirliği yetkilisi Komiser Yardımcısı Murat Ağademir, il genelinde bin 700 noktada 7 bin kamera ile görüntü takibi yaptıklarını belirterek, il genelinde bulunan resmi kurum ve belediyelerin kamera sistemleri kendileri tarafından yönetilmekte olduğunu söyledi. Ağademir, işyerleri ve AVM’lerin kamera sistemlerinin de özel firmalar tarafından işletildiğini belirterek, son çıkan mevzuat gereği AVM otopark giriş ve çıkış noktalarında bulunacak olan 650 kameranın yapım çalışmalarına devam edildiğini ifade etti. ŞÜPHELİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, ŞÜPHELİ OTOMOBİL İNCELENDİ 155 Polis İmdat ihbar hattına gelen bir çağrıda Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir AVM’nin önündeki şüpheli şahısın Güven Timleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenmesi ve detaylı inceleme için polis merkezine götürülmesi görüntülere yansıdı. Bir başka ihbarda ise Taksim Meydan’ında bulunan şüpheli bir otomobil olduğu bilgisi haber merkezinden ekipleri bildiriliyor. Sivil ve resmi polis ekipleri şüpheli otomobilin yanına giderek araçta bulunan kişileri araçtan indirerek üst aramaları yaptı. Otomobilin içini aradıktan sonra şüphelilerin her hangi bir sorunu olmadığı için serbest bırakıldığı kameralar tarafından kaydedildi.