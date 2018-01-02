(Görüntülü Haber) İstanbul'da yılbaşında 215 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü’nün yeni yıl önlemleri kapsamında 37 bin polisin katılımıyla yaptığı yılbaşı uygulamalarının bilançosu ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda 23 bin 476 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) üzerinden sorgulanarak 215 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 156\'sı hakkında yakalama kararı olan, 3 kişi taciz, 35 kişi silah bulunduğu için gözaltına alındı. 21 şüphelinin ise uyuşturucu, kesici alet, hırsızlık malı taşıma, yankesicilik gibi suçlardan yakalandığı öğrenildi.