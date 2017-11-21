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(Görüntülü Haber) İstanbul'da rekor sahte içki operasyonu

Sinan BİLGİLİ - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği sahte içki operasyonunda 10 ton metil alkol ile 120 bin şişe sahte içki ele geçirildi

21 Kasım 2017 15:51

Sinan BİLGİLİ - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği sahte içki operasyonunda 10 ton metil alkol ile 120 bin şişe sahte içki ele geçirildi. İstanbul genelindeki sahte içkiden zehirlenme ihbarları üzerine harekete geçen polis çalışma başlattı. Yapılan incelemede zehirlenen kişilerin sahte içkileri Fatih\'teki bazı büfelerden alındığı belirlendi. Şüphelileri belirleyen polis dün operasyon yaptı. 20 adrese eş zamanlı baskınlarda i 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 10 ton metil alkol ile 120 bin sahte içki ele geçirildi. 5 kişinin emniyette sorguları sürüyor. Ele geçirilen miktarın bir seferde en fazla sayıda yakalanan miktar olduğu belirtildi.

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