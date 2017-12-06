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(Görüntülü Haber) İstanbul'da otomobil çalan 4 kişi Kocaeli'de yakalandı

Alişan KOYUNCU- Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL'da 2 otomobil çalıp, şase ve motor numaralarını değiştirdikleri araçları satan 4 kişi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakalandı

06 Aralık 2017 17:46

Alişan KOYUNCU- Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL\'da 2 otomobil çalıp, şase ve motor numaralarını değiştirdikleri araçları satan 4 kişi Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde yakalandı. 1 Ekim tarihinde İstanbul Kartal, 1 Kasım tarihinde ise Pendik\'te 2 otomobil çalındı. Otomobillerin şase ve motor numaralarının değiştirilerek satıldığı tespit edildi. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında hırsızların Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde oturdukları belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekiplerinin şüphelilerin evlerine düzenlediği baskınla Y.E.A., E.K., M.B. ve H.G. gözaltına alındı. 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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