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(Görüntülü Haber) İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Hakan KAYA-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ilçede uyuşturucu madde sattığı belirlenen kişileri yakalamak için operasyon düzenledi

27 Ekim 2017 11:24

Hakan KAYA-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ilçede uyuşturucu madde sattığı belirlenen kişileri yakalamak için operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli, Kağıthane ve Beykoz ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişileri yakalamak için önceden belirlenen 26 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Şişli Kuştepe Mahallesi\'ni ablukaya alan polis ekipleri, Alev sokakta önceden belirlenen çok sayıda adrese özel harekat timleri ile birlikte baskın düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde aramalar sürerken, özel harekat timleri de sokak başlarında önlem aldı. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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