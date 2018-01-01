(Görüntülü Haber) İstanbul'da "Mekke'nin Fethi" kutlaması (Ek görüntü)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Anadolu Gençlik Derneği (AGD) bir çok ilde olduğu gibi İstanbul\'da da Mekke\'nin fethini kutladı. Fatih\'teki Ali Emiri Kültür Merkezi\'nde düzenlenen etkinliğe İstanbul\'un bir çok yerinden çok sayıda kişi katıldı. Program Kur\'an-ı Kerim tilaveti okumasıyla başladı. AGD Fatih Şubesi Başkanı Osman Oktar yaptığı konuşmada, \"Neden Mekke\'nin fethi 31 Aralık\'ta kutlanıyor sorusu çok soruluyor. Biz de onlara şunu söylüyoruz, bir daha sormasınlar. 31 Aralık bizim için kültürel bir intifadadır. 25 yıldır sürüyor bu intifada, inşallah devam edecektir \" dedi Daha sonra barkovizyonda Mekke\'nin fethini anlatan bir video yayınladı. Ayrıca, Fatih Anadolu Gençlik Derneğine üye bir grup genç ise koro halinde ilahiler okudu.